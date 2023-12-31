Владислав Третьяк: «ФХР отстаивает нынешний лимит – не более трех иностранцев. Он работает в интересах отечественного хоккея»

Владислав Третьяк высказался о лимите на легионеров в КХЛ.

– На ваш взгляд, нынешний лимит – оптимальный?

– Да, ФХР отстаивает нынешний лимит – не более трех иностранцев в команде.

Считаю, что он работает в интересах отечественного хоккея.

Только в КХЛ появилось более 60 новых рабочих мест для российских игроков – и эти спортсмены, получив свой шанс, прогрессируют, выходят на более качественный уровень, – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.