Владислав Третьяк: «ФХР отстаивает нынешний лимит – не более трех иностранцев. Он работает в интересах отечественного хоккея»

Теги ФХР Владислав Третьяк КХЛ лимит на легионеров Хоккей

Владислав Третьяк высказался о лимите на легионеров в КХЛ.

– На ваш взгляд, нынешний лимит – оптимальный?

– Да, ФХР отстаивает нынешний лимит – не более трех иностранцев в команде.

Считаю, что он работает в интересах отечественного хоккея.

Только в КХЛ появилось более 60 новых рабочих мест для российских игроков – и эти спортсмены, получив свой шанс, прогрессируют, выходят на более качественный уровень, – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

4 комментария
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Паспортистов растят. Откаты сами себя не заработают
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Ответ v_sink
Так добавить команд в КХЛ, раз количество рабочих мест влияет на интересы отечественного хоккея
Сперва медаль себе повесят за то что добились, потом – за новые идеи, далее – за их реализацию. Таков круговорот системы – всегда найдется светлое пятно которым можно похвастаться и им надо воспользоваться.
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Так добавить команд в КХЛ, раз количество рабочих мест влияет на интересы отечественного хоккея
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А можно поименный список этих 60?
Чтобы ещё детальнее понимать, кому обязаны развитием в будущем эти игроки.
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