Третьяк о Суперсерии‑1972: «Канадцы, которые были самыми жесткими и с нами даже не разговаривали, стали нашими лучшими друзьями. Но теперь я под санкциями, не могу въехать в Канаду»

Владислав Третьяк рассказал об отношениях с участниками матчей СССР – Канада.

– Вы сейчас общаетесь с канадцами, против которых играли в Суперсерии‑72? Может, они вам звонят?

– У нас отношения очень хорошие. И с некоторыми членами совета ИИХФ я общаюсь. Обмениваемся мнениями, поздравляем друг друга с днем рождения. Пишут из , Германии, других стран.

Сегодня меньше контактов. Раньше я каждый год ездил в Торонто в Музей хоккейной славы, когда туда принимали легенд. Я был на каждой церемонии. Однако последние три года пропустил: сначала пандемия, а теперь я под санкциями, не могу въехать в Канаду.

Но вообще те игроки, которые в 1972 году были самыми жесткими и с нами даже не разговаривали, теперь стали нашими лучшими друзьями. Мы тогда сделали большое дело, показали красивый хоккей, – сказал президент Федерации хоккея России.