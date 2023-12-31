Меркулов дебютировал в НХЛ, сыграв за «Бостон» против «Нью-Джерси» (2 блока за 15:08). Он 53-й россиянин в лиге в этом сезоне

Георгий Меркулов дебютировал в НХЛ, сыграв за «Бостон» против «Нью-Джерси» .

23-летний нападающий провел 15 минут 8 секунд в матче «Брюинс» с «Девилс» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

В его активе 2 заблокированных броска при нейтральном показателе полезности.

В нынешнем сезоне провел 31 матч за «Провиденс» в АХЛ и набрал 30 (14+16) очков. Он лучший снайпер, бомбардир и ассистент фарм-клуба « ».

Георгий стал 53-м россиянином, вышедшим на лед в матчах в этом сезоне. В прошлом сезоне хотя бы 1 матч в лиге провели 62 игрока из России (лучший результат за 19 лет). Рекордным остается сезон-2000/01 (72 игрока).