Меркулов дебютировал в НХЛ, сыграв за «Бостон» против «Нью-Джерси» (2 блока за 15:08). Он 53-й россиянин в лиге в этом сезоне

Теги Нью-Джерси Бостон НХЛ Георгий Меркулов Хоккей

Георгий Меркулов дебютировал в НХЛ, сыграв за «Бостон» против «Нью-Джерси» .

23-летний нападающий провел 15 минут 8 секунд в матче «Брюинс» с «Девилс» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ. 

В его активе 2 заблокированных броска при нейтральном показателе полезности. 

В нынешнем сезоне Меркулов провел 31 матч за «Провиденс» в АХЛ и набрал 30 (14+16) очков. Он лучший снайпер, бомбардир и ассистент фарм-клуба «Бостона». 

Георгий стал 53-м россиянином, вышедшим на лед в матчах НХЛ в этом сезоне. В прошлом сезоне хотя бы 1 матч в лиге провели 62 игрока из России (лучший результат за 19 лет). Рекордным остается сезон-2000/01 (72 игрока).

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2 комментария
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кто смотрел матч, он норм сыграл?
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С почином Георгий, надеюсь оставят в основе, сегодня в Детройте успокоиться и показать себя!
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