Меркулов дебютировал в НХЛ, сыграв за «Бостон» против «Нью-Джерси» (2 блока за 15:08). Он 53-й россиянин в лиге в этом сезоне
Георгий Меркулов дебютировал в НХЛ, сыграв за «Бостон» против «Нью-Джерси» .
23-летний нападающий провел 15 минут 8 секунд в матче «Брюинс» с «Девилс» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
В его активе 2 заблокированных броска при нейтральном показателе полезности.
В нынешнем сезоне Меркулов провел 31 матч за «Провиденс» в АХЛ и набрал 30 (14+16) очков. Он лучший снайпер, бомбардир и ассистент фарм-клуба «Бостона».
Георгий стал 53-м россиянином, вышедшим на лед в матчах НХЛ в этом сезоне. В прошлом сезоне хотя бы 1 матч в лиге провели 62 игрока из России (лучший результат за 19 лет). Рекордным остается сезон-2000/01 (72 игрока).