Меркулов делит 3-е место в гонке бомбардиров АХЛ. У него 28 очков в 29 играх за фарм «Бостона»

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Георгий Меркулов делит 3-е место в гонке бомбардиров АХЛ.

Форвард «Провиденса» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Рочестером» (6:3) и стал его 1-й звездой. 

В активе 23-летнего россиянина 28 (13+15) очков в 29 играх. В гонке бомбардиров лиги он делит 3-е место с 31-летним нападающим «Херши» Майклом Сгарбоссой (28 очков в 28 играх, 5+23). 

Лидируют 2 игрока фарма «Далласа» («Техаса») – Маврик Бурк (21 год) и Логан Станковен (20 лет), набравшие 37 (13+24) и 35 (14+21) очков в 26 играх соответственно. 

Форвард фарма «Вегаса» («Хендерсона») Григорий Денисенко с 26 (10+16) очками в 28 играх делит 7-е место с группой игроков. 

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