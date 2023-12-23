Меркулов делит 3-е место в гонке бомбардиров АХЛ. У него 28 очков в 29 играх за фарм «Бостона»

Георгий Меркулов делит 3-е место в гонке бомбардиров АХЛ.

Форвард « » набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Рочестером» (6:3) и стал его 1-й звездой.

В активе 23-летнего россиянина 28 (13+15) очков в 29 играх. В гонке бомбардиров лиги он делит 3-е место с 31-летним нападающим « » (28 очков в 28 играх, 5+23).

Лидируют 2 игрока фарма «Далласа» (« ») – Маврик Бурк (21 год) и Логан Станковен (20 лет), набравшие 37 (13+24) и 35 (14+21) очков в 26 играх соответственно.

Форвард фарма «Вегаса» («Хендерсона») с 26 (10+16) очками в 28 играх делит 7-е место с группой игроков.