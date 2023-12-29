«Бостон» вызвал Меркулова из АХЛ. Он лучший бомбардир «Провиденс» с 14+16 в 31 матче

«Бостон» вызвал Георгия Меркулова из АХЛ.

23-летний нападающий в нынешнем сезоне провел 31 матч за «Провиденс» и набрал 30 (14+16) очков. Он лучший снайпер, бомбардир и ассистент клуба в сезоне АХЛ.

В гонке бомбардиров лиги Георгий Меркулов идет на 4-м месте. 23-летний форвард еще не играл в НХЛ.

Нападающий Патрик Браун был отправлен в «Провиденс». В 10 матчах нынешнего сезона НХЛ за «Бостон» он набрал 1 (0+1) балл.