Меркулов набрал 2+3 с «Уилкс-Бэрри» и стал 1-й звездой матча. Он лучший бомбардир фарма «Бостона» с 21 очком в 24 играх

Георгий Меркулов набрал 2+3 с «Уилкс-Бэрри» и стал 1-й звездой матча.

23-летний нападающий поучаствовал во всех голах «Провиденса» в матче против фарма «Питтсбурга» (5:1) в чемпионате .

В активе россиянина 21 (8+13) очко в 24 матчах в текущем сезоне. Он занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров фарма «Брюинс».

В прошлом сезоне стал самым результативным игроком « » с 55 (24+31) очками в 67 играх.