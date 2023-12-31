Овечкин – 3-я звезда матча с «Нэшвиллом»: 7-й гол в сезоне, 2 броска и 3 хита за 22:06 при 5:58 в большинстве

Теги Вашингтон Нэшвилл Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин забросил 7-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче с «Нэшвиллом».

Капитан «Вашингтона» отличился во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Предаторс» (2:3 Б). Его признали 3-й звездой встречи. 

Он поразил ворота Ярослава Аскарова броском в касание из своего офиса – левого круга вбрасывания. Еще один гол россиянина в третьем периоде не был засчитан из-за помехи вратарю.

В активе 38-летнего россиянина 21 (7+14) очко в 34 матчах в текущем сезоне при полезности «минус 9». Он впервые за последние 19 игр забил в основное время и в равных составах. 

Сегодня Овечкин (22:06, 5:58 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ ворот и 1 мимо, применил 3 силовых приема, сделал 1 перехват и допустил 2 потери. 

Свой буллит в послематчевой серии форвард не реализовал. 

Овечкин забил 829-й гол в НХЛ – «Нэшвиллу» в касание из офиса. До рекорда Гретцки – 65 шайб

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2 комментария
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Саня начинает набирать, к то немножко распоясался в межсезонье)
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