Овечкин – 3-я звезда матча с «Нэшвиллом»: 7-й гол в сезоне, 2 броска и 3 хита за 22:06 при 5:58 в большинстве

Александр Овечкин забросил 7-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче с «Нэшвиллом».

Капитан « » отличился во втором периоде матча регулярного чемпионата с «Предаторс» (2:3 Б). Его признали 3-й звездой встречи.

Он поразил ворота Ярослава Аскарова броском в касание из своего офиса – левого круга вбрасывания. Еще один гол россиянина в третьем периоде не был засчитан из-за помехи вратарю.

В активе 38-летнего россиянина 21 (7+14) очко в 34 матчах в текущем сезоне при полезности «минус 9». Он впервые за последние 19 игр забил в основное время и в равных составах.

Сегодня Овечкин (22:06, 5:58 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ ворот и 1 мимо, применил 3 силовых приема, сделал 1 перехват и допустил 2 потери.

Свой буллит в послематчевой серии форвард не реализовал.

Овечкин забил 829-й гол в НХЛ – «Нэшвиллу» в касание из офиса. До рекорда Гретцки – 65 шайб