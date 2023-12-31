Аскаров – 171-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 7

Ярослав Аскаров – 171-й вратарь, которому Александр Овечкин забил в НХЛ.

Капитан « » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (2:3 Б).

21-летний российский голкипер «Предаторс» (в итоге одержавший свою 1-ю победу в лиге) стал 171-м вратарем (и 56-м вратарем-новичком), которому Овечкин забил в НХЛ.

Только 2 игрока в истории забивали большему количеству вратарей – (178) и (177).

Овечкин забил 829-й гол в НХЛ – «Нэшвиллу» броском в касание из офиса. До рекорда Гретцки – 65 шайб