Аскаров – 171-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 7
Ярослав Аскаров – 171-й вратарь, которому Александр Овечкин забил в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (2:3 Б).
21-летний российский голкипер «Предаторс» (в итоге одержавший свою 1-ю победу в лиге) стал 171-м вратарем (и 56-м вратарем-новичком), которому Овечкин забил в НХЛ.
Только 2 игрока в истории забивали большему количеству вратарей – Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).
Овечкин забил 829-й гол в НХЛ – «Нэшвиллу» броском в касание из офиса. До рекорда Гретцки – 65 шайб
Если бы речь шла именно о дебюте, было бы слово "дебютант".