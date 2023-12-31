Аскаров – 171-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 7

Теги рейтинги Вашингтон Нэшвилл Яромир Ягр Александр Овечкин Патрик Марло НХЛ Ярослав Аскаров Хоккей

Ярослав Аскаров – 171-й вратарь, которому Александр Овечкин забил в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (2:3 Б).

21-летний российский голкипер «Предаторс» (в итоге одержавший свою 1-ю победу в лиге) стал 171-м вратарем (и 56-м вратарем-новичком), которому Овечкин забил в НХЛ.

Только 2 игрока в истории забивали большему количеству вратарей – Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).

Овечкин забил 829-й гол в НХЛ – «Нэшвиллу» броском в касание из офиса. До рекорда Гретцки – 65 шайб

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9 комментариев
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Вполне реально уже в следующем сезоне побить рекорд Ягра... Учитывая что в следующем сезоне придут новые вратари
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и 100-й кипер в чьи ворота отменили гол Овечкина)
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Ответ Запах Свободы
а что значит 56й вратарь-новичок? это значит, что он им забивал в день их дебюта или считается год дебюта в целом?
Когда в НХЛ речь идет про новичков, считается всегда статус игрока. Аскаров играл и в прошлом сезоне (1 матч), но все равно считается новичком, так как не провел нужного числа матчей, чтобы выпасть из их числа.

Если бы речь шла именно о дебюте, было бы слово "дебютант".
+2
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+2
а что значит 56й вратарь-новичок? это значит, что он им забивал в день их дебюта или считается год дебюта в целом?
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Ответ Запах Свободы
а что значит 56й вратарь-новичок? это значит, что он им забивал в день их дебюта или считается год дебюта в целом?
В целом
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Ответ Марсель Объелся
Тут больше удивительно, что это всего лишь первая победа Аскарова в НХЛ
Так 3-й матч всего, не 13-й же
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Тут больше удивительно, что это всего лишь первая победа Аскарова в НХЛ
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Печаль, эх...
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Ответ Запах Свободы
а что значит 56й вратарь-новичок? это значит, что он им забивал в день их дебюта или считается год дебюта в целом?
Вероятно проводящий свой первый сезон в НХЛ
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