Вайсфельд о результативности Овечкина: «Возраст, как ни крути, не обманешь. Второй момент – команда играет не так хорошо, как года три назад»

Леонид Вайсфельд высказался о спаде результативности Александра Овечкина.

Капитан « » не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:5). Он остался без очков в 3-м матче подряд.

В текущем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 33 матча и набрал 20 (6+14) очков.

«У Овечкина такое природное здоровье, которое позволяет нам надеяться, что это еще не возрастные проблемы. Есть люди натренированные, которые просто качаются, а есть – от природы. Мне кажется, что Овечкин – и то и другое. Но не исключаю, что это тоже фактор, который влияет.

Что я вижу со стороны, с моей точки зрения, возраст, как ни крути, все равно не обманешь. Второй момент: команда не так хорошо играет, как она играла года три назад», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.