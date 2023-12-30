Вайсфельд о результативности Овечкина: «Возраст, как ни крути, не обманешь. Второй момент – команда играет не так хорошо, как года три назад»

Теги Вашингтон Леонид Вайсфельд Александр Овечкин НХЛ Матч ТВ Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о спаде результативности Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:5). Он остался без очков в 3-м матче подряд.

В текущем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 33 матча и набрал 20 (6+14) очков.

«У Овечкина такое природное здоровье, которое позволяет нам надеяться, что это еще не возрастные проблемы. Есть люди натренированные, которые просто качаются, а есть – от природы. Мне кажется, что Овечкин – и то и другое. Но не исключаю, что это тоже фактор, который влияет.

Что я вижу со стороны, с моей точки зрения, возраст, как ни крути, все равно не обманешь. Второй момент: команда не так хорошо играет, как она играла года три назад», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

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3 комментария
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О, стадия принятия пошла
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Дружок, он 92 шайбы за два года забил, а счас 6 почти за полсезона - что ты мелешь?
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Там весь Вашингтон на дне. Кузя вообще 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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