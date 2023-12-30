Овечкин об атаке «Вашингтона»: «Нужно просто успокоиться при игре c шайбой. Иногда кажется, что мы пытаемся сделать что-то слишком необычное»

Теги Айлендерс Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин высказался об игре «Вашингтона» в матче с «Айлендерс».

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:5). Овечкин остался без очков в 3-м матче подряд.  

– Мы хорошо провели первый период, у нас были хорошие моменты, хорошо начали второй период. А потом допустили пару ошибок.

– Что вам нужно делать, чтобы создавать больше в атаке?

– Нужно просто успокоиться при игре c шайбой и найти правильный розыгрыш.

У нас достаточно опыта, чтобы удержать шайбу в критической ситуации и принять правильное решение. Но иногда кажется, что мы пытаемся сделать что-то слишком необычное, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

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3 комментария
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Ответ Альберт Кот
Овечкин в своей команде как Каспаров среди второразрядников. Нет креативных игроков. Задача соперников достаточно простая , закрывать первое звено и персонально Овечкина. Пачиоретти , если он заиграет после травмы , и покупка креативного игрока на любую позицию в атаке решат вопрос с результативностью в команде и с большинством , а все остальное и так более , менее , в порядке .
Овечкин в своей команде как мешок с жиром и пивным пузом.
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Как перестать беспокоиться и начать забивать. Дейл Карнеги
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