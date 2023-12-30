Овечкин об атаке «Вашингтона»: «Нужно просто успокоиться при игре c шайбой. Иногда кажется, что мы пытаемся сделать что-то слишком необычное»
Александр Овечкин высказался об игре «Вашингтона» в матче с «Айлендерс».
Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:5). Овечкин остался без очков в 3-м матче подряд.
– Мы хорошо провели первый период, у нас были хорошие моменты, хорошо начали второй период. А потом допустили пару ошибок.
– Что вам нужно делать, чтобы создавать больше в атаке?
– Нужно просто успокоиться при игре c шайбой и найти правильный розыгрыш.
У нас достаточно опыта, чтобы удержать шайбу в критической ситуации и принять правильное решение. Но иногда кажется, что мы пытаемся сделать что-то слишком необычное, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
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