Овечкин об атаке «Вашингтона»: «Нужно просто успокоиться при игре c шайбой. Иногда кажется, что мы пытаемся сделать что-то слишком необычное»

Александр Овечкин высказался об игре «Вашингтона» в матче с «Айлендерс».

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата с «Айлендерс» (1:5). Овечкин остался без очков в 3-м матче подряд.

– Мы хорошо провели первый период, у нас были хорошие моменты, хорошо начали второй период. А потом допустили пару ошибок.

– Что вам нужно делать, чтобы создавать больше в атаке?

– Нужно просто успокоиться при игре c шайбой и найти правильный розыгрыш.

У нас достаточно опыта, чтобы удержать шайбу в критической ситуации и принять правильное решение. Но иногда кажется, что мы пытаемся сделать что-то слишком необычное, – сказал нападающий « » .

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