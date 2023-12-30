Овечкин не забил в основное время и в равных составах в 18 матчах подряд. У него 6 шайб в 33 играх в сезоне

Теги Айлендерс Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин не забил в основное время и в равных составах в 18 матчах подряд.

Капитан «Вашингтона» остался без голов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:5). 

В активе 38-летнего россиянина 20 (6+14) очков в 33 играх в текущем сезоне при полезности «минус 9». 

В последних 18 играх на его счету 8 (1+7) баллов. Единственный гол на отрезке был забит в матче с «Коламбусом» (21 декабря) – в овертайме при игре в большинстве. 

Предыдущий гол в основное время (и в равных составах) был забит тоже в матче с «Коламбусом» (18 ноября). 

С 828 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (894).

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3 комментария
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Когда летом человек не готовится к сезону, а ходит по пьянкам и тусовка, нынешний результат в НХЛ Овечкина, а вернее полное отсутствие результатов, является следствием его "активных" похождений летом.
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Важнее ему сейчас выборы своего духовного лидера, чем игра
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ну толстяк должен стараться лучше за 12,5 лямов при полезности «минус 9», однозначно
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