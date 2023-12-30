Овечкин не забил в основное время и в равных составах в 18 матчах подряд. У него 6 шайб в 33 играх в сезоне

Александр Овечкин не забил в основное время и в равных составах в 18 матчах подряд.

Капитан « » остался без голов в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (1:5).

В активе 38-летнего россиянина 20 (6+14) очков в 33 играх в текущем сезоне при полезности «минус 9».

В последних 18 играх на его счету 8 (1+7) баллов. Единственный гол на отрезке был забит в матче с «Коламбусом» (21 декабря) – в овертайме при игре в большинстве.

Предыдущий гол в основное время (и в равных составах) был забит тоже в матче с «Коламбусом» (18 ноября).

С 828 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории , уступая только Уэйну Гретцки (894).

Овечкин уезжает из офиса в большинстве. Тестируют на новой позиции – на пятаке