Овечкин не забил в основное время и в равных составах в 18 матчах подряд. У него 6 шайб в 33 играх в сезоне
Александр Овечкин не забил в основное время и в равных составах в 18 матчах подряд.
Капитан «Вашингтона» остался без голов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:5).
В активе 38-летнего россиянина 20 (6+14) очков в 33 играх в текущем сезоне при полезности «минус 9».
В последних 18 играх на его счету 8 (1+7) баллов. Единственный гол на отрезке был забит в матче с «Коламбусом» (21 декабря) – в овертайме при игре в большинстве.
Предыдущий гол в основное время (и в равных составах) был забит тоже в матче с «Коламбусом» (18 ноября).
С 828 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (894).
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