Самсонов пропустил 6 шайб в игре с «Коламбусом», повторив свой антирекорд в НХЛ. Он отразил 29 бросков из 35

Илья Самсонов пропустил 6 шайб в игре с «Коламбусом», повторив свой антирекорд.

« » уступил «Блю Джекетс» (5:6 ОТ) в регулярном чемпионате .

Российский вратарь «Лифс» отразил 29 бросков из 35. Он пропустил 6 шайб за матч впервые в этом сезоне.

повторил свой антирекорд по числу пропущенных голов за игру в НХЛ. Ранее он 3 раза пропускал по 6 шайб в матчах регулярки и один раз в плей-офф.

В 13 матчах в сезоне у Самсонова 5 побед, 1 поражение в основное время и 5 поражений за его пределами (еще 2 игры были неполными). Он отражает 87,8% бросков при коэффициенте надежности 3,51.