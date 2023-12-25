Эллиотт Фридман: «Думаю, «Торонто» начал изучать рынок вратарей. Не ожидаю, что что-то произойдет сразу после перерыва»
«Торонто», вероятно, изучает рынок вратарей НХЛ.
Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
Ранее голкипер «Лифс» Джозеф Уолл выбыл на длительный срок из-за травмы.
Российский вратарь клуба Илья Самсонов в 14 играх сезона одержал 5 побед при 87,1% сэйвов и коэффициенте надежности 3,79.
В активе Мартина Джонса 4 победы в 6 играх при 91,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,79.
«Я действительно думаю, что «Торонто» начал осторожно изучать рынок вратарей.
Я не ожидаю, что что-то произойдет сразу после окончания перерыва. Думаю, они надеются, что Самсонов просто отдохнет несколько дней, и они продолжат с ним работать», – сказал Фридман.