Эллиотт Фридман: «Думаю, «Торонто» начал изучать рынок вратарей. Не ожидаю, что что-то произойдет сразу после перерыва»

«Торонто», вероятно, изучает рынок вратарей НХЛ.

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Ранее голкипер «Лифс» выбыл на длительный срок из-за травмы.

Российский вратарь клуба Илья Самсонов в 14 играх сезона одержал 5 побед при 87,1% сэйвов и коэффициенте надежности 3,79.

В активе 4 победы в 6 играх при 91,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,79.

«Я действительно думаю, что « » начал осторожно изучать рынок вратарей.

Я не ожидаю, что что-то произойдет сразу после окончания перерыва. Думаю, они надеются, что Самсонов просто отдохнет несколько дней, и они продолжат с ним работать», – сказал Фридман.