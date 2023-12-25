Эллиотт Фридман: «Думаю, «Торонто» начал изучать рынок вратарей. Не ожидаю, что что-то произойдет сразу после перерыва»

Теги Торонто НХЛ Мартин Джонс Эллиотт Фридман Илья Самсонов Джозеф Уолл Хоккей

«Торонто», вероятно, изучает рынок вратарей НХЛ.

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Ранее голкипер «Лифс» Джозеф Уолл выбыл на длительный срок из-за травмы.

Российский вратарь клуба Илья Самсонов в 14 играх сезона одержал 5 побед при 87,1% сэйвов и коэффициенте надежности 3,79. 

В активе Мартина Джонса 4 победы в 6 играх при 91,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,79.

«Я действительно думаю, что «Торонто» начал осторожно изучать рынок вратарей.

Я не ожидаю, что что-то произойдет сразу после окончания перерыва. Думаю, они надеются, что Самсонов просто отдохнет несколько дней, и они продолжат с ним работать», – сказал Фридман.

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1 комментарий
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Думаю, что изучают рынок, но пока будет как было! Вот это воды налил! Думаю 80% команд изучают постоянно рынок и вратарей и не вратарей!
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