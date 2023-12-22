Самсонов пропустил 5 шайб от «Баффало» после 19 бросков и был заменен. У него 87,1% сэйвов в 14 играх

Теги Баффало Торонто НХЛ Мартин Джонс Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов пропустил 5 шайб от «Баффало» после 19 бросков и был заменен.

«Торонто» проиграл «Сэйбрс» (3:9) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Российский вратарь отразил 14 бросков из 19 и был заменен во втором периоде. Вступивший в игру Мартин Джонс отразил 11 бросков из 15. 

Поражение в матче было записано на счет россиянина. В 14 играх сезона у него 5 побед при 87,1% сэйвов и коэффициенте надежности 3,79. 

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7 комментариев
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С такими цифрами ему и минималки никто не даст в следующем году
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Помню как местные клоуны рассказывали что Самсонов хороший вратарь, это Кэпс плохие. Что он, что Витёк донные истории, с которыми Кэпс намучались конечно
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Пора в Магнитку обратно
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Да, готовится к переезду в АХЛ/КХЛ/ВХЛ
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Самсонов в этом сезоне очень слабо играет - входит по всем показателям вратарским в худшую десятку лиги.
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Ответ NOT IF BUT WHEN
Помню как местные клоуны рассказывали что Самсонов хороший вратарь, это Кэпс плохие. Что он, что Витёк донные истории, с которыми Кэпс намучались конечно
В прошлом сезоне отрезками неплохо смотрелся, надо признать. Нынче опять как пьяная бабка в валенках времён Вашингтона 🤷🏻
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