Самсонов пропустил 5 шайб от «Баффало» после 19 бросков и был заменен. У него 87,1% сэйвов в 14 играх

Илья Самсонов пропустил 5 шайб от «Баффало» после 19 бросков и был заменен.

« » проиграл «Сэйбрс» (3:9) в матче регулярного чемпионата .

Российский вратарь отразил 14 бросков из 19 и был заменен во втором периоде. Вступивший в игру отразил 11 бросков из 15.

Поражение в матче было записано на счет россиянина. В 14 играх сезона у него 5 побед при 87,1% сэйвов и коэффициенте надежности 3,79.