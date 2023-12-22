Самсонов пропустил 5 шайб от «Баффало» после 19 бросков и был заменен. У него 87,1% сэйвов в 14 играх
Илья Самсонов пропустил 5 шайб от «Баффало» после 19 бросков и был заменен.
«Торонто» проиграл «Сэйбрс» (3:9) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский вратарь отразил 14 бросков из 19 и был заменен во втором периоде. Вступивший в игру Мартин Джонс отразил 11 бросков из 15.
Поражение в матче было записано на счет россиянина. В 14 играх сезона у него 5 побед при 87,1% сэйвов и коэффициенте надежности 3,79.