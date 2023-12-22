Самсонов после 5 пропущенных шайб от «Баффало»: «Тяжело. Нужно разобраться со всем в голове. Дело не в технике, а только в голове»

Илья Самсонов прокомментировал 5 пропущенных шайб от «Баффало» .

«Торонто» проиграл «Сэйбрс» (3:9) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский вратарь отразил 14 бросков из 19 и был заменен во втором периоде. Вступивший в игру Мартин Джонс отразил 11 бросков из 15. Ранее Самсонов также пропустил 6 шайб в игре с «Коламбусом».

«Тяжело. Сейчас тяжело. Последние пару матчей такие тяжелые. Мне нужно разобраться со всем в своей голове. Это первое. Не в технике дело, не в технике, знаете, ни в чем. Только в голове. Это то, что я вижу, и мне просто нужно разобраться с этим», – сказал вратарь «Торонто».