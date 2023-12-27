Ларионов-младший о Ковальчуке: «Мастер, легенда. Большое уважение тому, что он смог вернуться на такой уровень»

Игорь Ларионов-младший высказался о возвращении Ильи Ковальчука в хоккей.

40-летний нападающий подписал контракт со « » до конца сезона. В первых двух матчах – против «Куньлуня» (5:2) и «Торпедо» (1:2 Б) – он забил 2 гола.

«Конечно, это мастер, легенда. Видно, что очень умный, талантливый игрок.

Я два месяца не играл, а он примерно два года и спокойно раздавал шайбы, не терял их. Поэтому большое уважение тому, что он смог вернуться на такой уровень», – сказал нападающий « ».