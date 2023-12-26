Жамнов о Ковальчуке: «Надо немножко войти в тонус – все идет по плану. К плей-офф он уже будет готов на все 100%»

Алексей Жамнов оценил игровую готовность Ильи Ковальчука.

40-летний нападающий отличился за «Спартак» во втором матче подряд – форвард забил в ворота « » (1:2 Б).

также нанес три броска по воротам и провел на льду 10 минут и 29 секунд (1:31 – в большинстве).

«Конечно, ему надо немножко войти в тонус. Тренировки тренировками, а игровой ритм – это совсем другое.

Все идет по плану. Думаю, через игры он поймает игровой ритм.

Мы думаем, что к плей-офф он уже будет готов на все 100%», – сказал главный тренер « » .