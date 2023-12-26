Жамнов о Ковальчуке: «Надо немножко войти в тонус – все идет по плану. К плей-офф он уже будет готов на все 100%»
Алексей Жамнов оценил игровую готовность Ильи Ковальчука.
40-летний нападающий отличился за «Спартак» во втором матче подряд – форвард забил в ворота «Торпедо» (1:2 Б).
Илья Ковальчук также нанес три броска по воротам и провел на льду 10 минут и 29 секунд (1:31 – в большинстве).
«Конечно, ему надо немножко войти в тонус. Тренировки тренировками, а игровой ритм – это совсем другое.
Все идет по плану. Думаю, через игры он поймает игровой ритм.
Мы думаем, что к плей-офф он уже будет готов на все 100%», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Илья красавец это не его проблемы.
Человек в 40 лет, 2 года не играющий кладёт за 2 матча 2 шайбы.
Мастер.
За кхл грустно, вот вам лимитчики, 2 легионера и пылесосы.
Но для молодого когда такая клыба рядом, многое.