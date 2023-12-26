Жамнов о Ковальчуке: «Надо немножко войти в тонус – все идет по плану. К плей-офф он уже будет готов на все 100%»

Теги Спартак Торпедо Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ ТАСС Хоккей

Алексей Жамнов оценил игровую готовность Ильи Ковальчука.

40-летний нападающий отличился за «Спартак» во втором матче подряд – форвард забил в ворота «Торпедо» (1:2 Б).

Илья Ковальчук также нанес три броска по воротам и провел на льду 10 минут и 29 секунд (1:31 – в большинстве).

«Конечно, ему надо немножко войти в тонус. Тренировки тренировками, а игровой ритм – это совсем другое.

Все идет по плану. Думаю, через игры он поймает игровой ритм.

Мы думаем, что к плей-офф он уже будет готов на все 100%», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

6 комментариев
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В плей-офф будет заруба без прокатов. его в первой же смене из трусов вытряхнут так, что придется не только тонус заново ловить, но и пульс искать. Зря все это цирк Спартак устроил. Без него что ли плохо играли?
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Ковальчук для своего состояния совсем неплох! Красавец! Как болельщик Торпедо, рад за Илью! Нам осталось заявить Хабибуллина и устроить им встречу на льду!
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Уровень лиги конечно совсем плох, да это многие понимали что уже ахл / nl / shl.
Илья красавец это не его проблемы.
Человек в 40 лет, 2 года не играющий кладёт за 2 матча 2 шайбы.
Мастер.
За кхл грустно, вот вам лимитчики, 2 легионера и пылесосы.
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Ответ Матроскин52
Ковальчук для своего состояния совсем неплох! Красавец! Как болельщик Торпедо, рад за Илью! Нам осталось заявить Хабибуллина и устроить им встречу на льду!
Кстати да, они похоже большие друзья. После разминки, уходя в раздевалку, прям перед входом в подтрибунку они пересеклись, очень тепло и достаточно долго приветствовали друг друга, несмотря на то что до начала матча пару минут оставалось. Так что было бы интересно увидеть их противостояние на льду, ещё и в официальном матче)))
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Илья забивает!
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Ответ Doronya
В плей-офф будет заруба без прокатов. его в первой же смене из трусов вытряхнут так, что придется не только тонус заново ловить, но и пульс искать. Зря все это цирк Спартак устроил. Без него что ли плохо играли?
Он нужен для раздевалки, в плей офф он максимум по 2 смены играть будет и минуту в большинстве.
Но для молодого когда такая клыба рядом, многое.
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