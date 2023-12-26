Илья Ковальчук: «Чувствовал себя лучше во втором матче за «Спартак». Тренерский штаб дает достаточно игрового времени, чтобы втянуться»

Илья Ковальчук заявил, что чувствовал себя лучше во втором матче за «Спартак».

40-летний нападающий отличился за «Спартак» во втором матче подряд – форвард забил в ворота «Торпедо» (1:2 Б).

Также форвард нанес три броска по воротам и провел на льду 10 минут и 29 секунд (1:31 – в большинстве).

«Получилась хорошая игра, много моментов, оба вратаря очень хорошо сыграли. У нас одно очко, две игры перед перерывом, поэтому надо сделать правильные выводы.

Из пяти буллитов нам надо один забивать. У нас вратарь здорово сыграл, полевые не исполнили. Ничего страшного – впереди много игр, поэтому надо готовиться дальше.

Я делаю то, что умею – есть момент, бросаю шайбу. Хорошо, что зашло. Андрей Локтионов хорошо пас отдал. Было еще несколько моментов, но ничего, будем работать.

Во втором матче чувствовал себя лучше, все в порядке. Тренерский штаб дает достаточно игрового времени, чтобы втянуться», – сказал Илья Ковальчук.