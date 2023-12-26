Илья Ковальчук: «Чувствовал себя лучше во втором матче за «Спартак». Тренерский штаб дает достаточно игрового времени, чтобы втянуться»

Теги Спартак Торпедо Илья Ковальчук КХЛ ТАСС Хоккей

Илья Ковальчук заявил, что чувствовал себя лучше во втором матче за «Спартак».

40-летний нападающий отличился за «Спартак» во втором матче подряд – форвард забил в ворота «Торпедо» (1:2 Б).

Также форвард нанес три броска по воротам и провел на льду 10 минут и 29 секунд (1:31 – в большинстве).

«Получилась хорошая игра, много моментов, оба вратаря очень хорошо сыграли. У нас одно очко, две игры перед перерывом, поэтому надо сделать правильные выводы.

Из пяти буллитов нам надо один забивать. У нас вратарь здорово сыграл, полевые не исполнили. Ничего страшного – впереди много игр, поэтому надо готовиться дальше.

Я делаю то, что умею – есть момент, бросаю шайбу. Хорошо, что зашло. Андрей Локтионов хорошо пас отдал. Было еще несколько моментов, но ничего, будем работать.

Во втором матче чувствовал себя лучше, все в порядке. Тренерский штаб дает достаточно игрового времени, чтобы втянуться», – сказал Илья Ковальчук.

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