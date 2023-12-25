Шугаев, Чайковски и Хайруллин – лучшие игроки недели в КХЛ. Сергей Кузнецов – лучший новичок

Теги Северсталь СКА Спартак рейтинги Динамо Минск КХЛ Михал Чайковски Марат Хайруллин Сергей Кузнецов 2002 Дмитрий Шугаев Хоккей

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Дмитрий Шугаев («Северсталь»), одержавший 2 победы в 3 матчах недели. Он отразил 94,44% бросков. В матче с «Локомотивом» Шугаев сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Михал Чайковски («Спартак»), набравший 3 (2+1) очка в 3 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. Чайковски не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». Его шайба в матче с «Торпедо» стала победной. Также на его счету один силовой прием, семь блокированных бросков и один отбор шайбы.

Лучшим нападающим признан Марат Хайруллин (СКА). Он набрал 9 (3+6) очков в 3 играх недели. Хайруллин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». На его счету также один силовой прием, один блокированный бросок, один отбор шайбы.

Лучшим новичком стал нападающий Сергей Кузнецов («Динамо» Минск), набравший 4 (2+2) очка в 3 матчах. На его счету также четыре силовых приема и два отбора шайбы.

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