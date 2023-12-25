Шугаев, Чайковски и Хайруллин – лучшие игроки недели в КХЛ. Сергей Кузнецов – лучший новичок

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан (« »), одержавший 2 победы в 3 матчах недели. Он отразил 94,44% бросков. В матче с «Локомотивом» Шугаев сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал (« »), набравший 3 (2+1) очка в 3 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. Чайковски не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». Его шайба в матче с «Торпедо» стала победной. Также на его счету один силовой прием, семь блокированных бросков и один отбор шайбы.

Лучшим нападающим признан Марат Хайруллин ( ). Он набрал 9 (3+6) очков в 3 играх недели. Хайруллин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». На его счету также один силовой прием, один блокированный бросок, один отбор шайбы.

Лучшим новичком стал нападающий Сергей Кузнецов («Динамо» Минск), набравший 4 (2+2) очка в 3 матчах. На его счету также четыре силовых приема и два отбора шайбы.