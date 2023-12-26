Терещенко о Ковальчуке: «Спартаку» большой респект за то, что пошли на такой шаг. Это очень ценно для российского хоккея»

Теги Спартак Алексей Терещенко Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Алексей Терещенко оценил выступление 40-летнего Ильи Ковальчука за «Спартак».

Форвард сыграл за «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Куньлунем» (5:2) и поразил пустые ворота. Этот матч стал для него первым официальным с апреля 2021 года.

«Как нам показал Илья Ковальчук, в хоккее возможно все. Даже после двухлетнего перерыва в 40 лет можно вернуться на лед и в первом же матче показать довольно хорошую игру.

Я смотрел за дебютом своего давнего товарища по сборной и остался очень доволен тем, что он вот так с ходу может влиться в коллектив. Это было заметно по тому, как он взаимодействовал с другими игроками, как они вместе праздновали его шайбу. Видно, что все к нему относятся с большим уважением и понимают, что с ними играет настоящий лидер.

«Спартаку» большой респект за то, что пошли на такой шаг и дали возможность Илье закончить карьеру там, где он начинал. Это очень ценно как для всех поклонников красно-белых, так и для российского хоккея в целом.

И не исключено, что это начало красивой истории, которая завершится тем, что команда Алексея Жамнова завоюет Кубок Гагарина, а Илья поднимет его над головой. После такого можно будет уйти красиво», – сказал бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко.

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