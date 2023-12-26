Терещенко о Ковальчуке: «Спартаку» большой респект за то, что пошли на такой шаг. Это очень ценно для российского хоккея»

Алексей Терещенко оценил выступление 40-летнего Ильи Ковальчука за «Спартак».

Форвард сыграл за « » в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Куньлунем» (5:2) и поразил пустые ворота. Этот матч стал для него первым официальным с апреля 2021 года.

«Как нам показал , в хоккее возможно все. Даже после двухлетнего перерыва в 40 лет можно вернуться на лед и в первом же матче показать довольно хорошую игру.

Я смотрел за дебютом своего давнего товарища по сборной и остался очень доволен тем, что он вот так с ходу может влиться в коллектив. Это было заметно по тому, как он взаимодействовал с другими игроками, как они вместе праздновали его шайбу. Видно, что все к нему относятся с большим уважением и понимают, что с ними играет настоящий лидер.

«Спартаку» большой респект за то, что пошли на такой шаг и дали возможность Илье закончить карьеру там, где он начинал. Это очень ценно как для всех поклонников красно-белых, так и для российского хоккея в целом.

И не исключено, что это начало красивой истории, которая завершится тем, что команда завоюет , а Илья поднимет его над головой. После такого можно будет уйти красиво», – сказал бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко.