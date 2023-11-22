Тренер «Сочи» о 2:5 с «Сибирью»: «Почувствовали во 2-м периоде, что соперник встал, могли переламывать игру»

Теги Сибирь КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Энди Андреофф Матвей Мичков Федор Крощинский Хоккей

Дмитрий Кокорев считает, что «Сочи» мог обыгрывать «Сибирь» (2:5).

«Хороший был настрой, но две грубые ошибки в обороне привели к поражению. И удаления, конечно, повлияли.

Все старались, сравняли счет, но проиграли. Почувствовали во втором периоде, что соперник встал, могли переламывать игру в свою пользу. Моментов создали немало, но опять удаления пошли с нашей стороны. Равный матч, но мы больше ошиблись.

Бой Крощинского с Андреоффом повлиял на команду, завел ее.

Мичков тяжеловато входил в игру после болезни. Мы это знаем, объясняем, чтобы он не переигрывал смены. Матвей старался, к нему нет претензий, но было ему непросто», – сказал главный тренер «Сочи».

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1 комментарий

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urec18@mail.ru
может у соперника встал
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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