Тренер «Сочи» о 2:5 с «Сибирью»: «Почувствовали во 2-м периоде, что соперник встал, могли переламывать игру»

Дмитрий Кокорев считает, что «Сочи» мог обыгрывать «Сибирь» (2:5).

«Хороший был настрой, но две грубые ошибки в обороне привели к поражению. И удаления, конечно, повлияли.

Все старались, сравняли счет, но проиграли. Почувствовали во втором периоде, что соперник встал, могли переламывать игру в свою пользу. Моментов создали немало, но опять удаления пошли с нашей стороны. Равный матч, но мы больше ошиблись.

Бой Крощинского с повлиял на команду, завел ее.

тяжеловато входил в игру после болезни. Мы это знаем, объясняем, чтобы он не переигрывал смены. Матвей старался, к нему нет претензий, но было ему непросто», – сказал главный тренер « ».