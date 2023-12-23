Дмитрий Кокорев: «Мичков приступил к тренировкам, катается на льду. Прилетим, спросим у врачей про его состояние»

Дмитрий Кокорев высказался после матча против «Барыса» (2:3 ОТ.

«Если взять в общем и целом, то был обоюдоострый хоккей, две команды создавали моменты. У нас получалось сегодня больше, чем в играх до этого. В овертайме ошибка частного характера привела к голу в наши ворота.

Сегодня у нас была видна команда, сражались, играли и хотели победить. Если бы мы больше забили во время удалений соперника, нам бы помог компонент хорошей дисциплины, но мы реализовали только одно большинство. Будем работать.

вышел на лед, катается уже, готовится. Прилетим, спросим у врачей про его состояние. Но я знаю, что он приступил к тренировкам, катается на льду. Приедем и все узнаем.

отсутствовал по семейным обстоятельствам. Был в поездке с нами, но сюда не прилетел», – сказал главный тренер « » Дмитрий Кокорев.