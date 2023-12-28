Козлов о 6:4 с «Сочи»: «Хороший, зрелищный матч с красивыми голами. Хватит ли запала на «Ак Барс»? На них всегда хватает»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Сочи Алексей Пустозеров Семен Вязовой Хоккей

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги игры с «Сочи».

Уфимская команда одержала победу со счетом 6:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 30 декабря «Салават» встретится с «Ак Барсом» в «зеленом дерби». 

«Хороший, зрелищный матч с десятью голами. Надеюсь, игра понравилась болельщикам. Голы были красивыми, как с нашей стороны, так и со стороны «Сочи». Всех с победой! Спасибо нашим болельщикам, которых было слышно. Они, как всегда, нас поддерживают, когда мы играем на выезде. Готовимся дальше.

Дебют Вязового в КХЛ? Семен выглядел неплохо, было пару моментов, где он сделал хорошие сэйвы. Подбадривать перед матчем его было не нужно, он уже взрослый парень, знает, как готовиться, играл в ВХЛ. Молодец, не стушевался! Что нужно изменить в своей игре Пустозерову? Ему нужно продолжать также работать. Алексей неплохо двигался и смотрелся, контролировал шайбу. У него был момент для взятия ворот.

Хватит ли запала на «Ак Барс» после града заброшенных шайб? На «Ак Барс» запала всегда хватает», – сказал Козлов.

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1 комментарий
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А чего там запал, барсы сейчас в принципе мёртвые
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