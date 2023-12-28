Козлов о 6:4 с «Сочи»: «Хороший, зрелищный матч с красивыми голами. Хватит ли запала на «Ак Барс»? На них всегда хватает»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги игры с «Сочи».

Уфимская команда одержала победу со счетом 6:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 30 декабря « » встретится с «Ак Барсом» в «зеленом дерби».

«Хороший, зрелищный матч с десятью голами. Надеюсь, игра понравилась болельщикам. Голы были красивыми, как с нашей стороны, так и со стороны « ». Всех с победой! Спасибо нашим болельщикам, которых было слышно. Они, как всегда, нас поддерживают, когда мы играем на выезде. Готовимся дальше.

Дебют Вязового в КХЛ? Семен выглядел неплохо, было пару моментов, где он сделал хорошие сэйвы. Подбадривать перед матчем его было не нужно, он уже взрослый парень, знает, как готовиться, играл в ВХЛ. Молодец, не стушевался! Что нужно изменить в своей игре ? Ему нужно продолжать также работать. Алексей неплохо двигался и смотрелся, контролировал шайбу. У него был момент для взятия ворот.

Хватит ли запала на «Ак Барс» после града заброшенных шайб? На «Ак Барс» запала всегда хватает», – сказал .