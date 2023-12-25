Козлов о трансферах из «Салавата» после победы над ЦСКА: «Ограбления никакого не будет. Все должно быть нормально»

Теги Салават Юлаев ЦСКА Виктор Козлов КХЛ Александр Самонов Матч ТВ Саша Хмелевски Хоккей

Виктор Козлов ответил, останутся ли в «Салавате Юлаеве» лидеры команды.

«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– У вас есть 100‑процентная уверенность, что вы сохраните своих лидеров в преддверии дедлайна? Нет опасений, что вас «ограбят»?

– Нет, опасений нет.

Ограбления никакого не будет. Все должно быть нормально, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал о том, что Александр Самонов может перейти в ЦСКА, а журналист Михаил Зислис фразой «Попытаются забрать» передал цитату своего собеседника в контексте возможного перехода Хмелевски в московский клуб. ЦСКА опроверг это и заявил, что «информация не имеет под собой оснований и является надуманной».

10 комментариев
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Зачем забирать? ЦСКА с этим костяком стал первым в истории КХЛ клубом-династией и очевидно что проблема не в составе
А болелам Уфы желаю как можно меньше потратить нервов в эти 2 дня.Смотришь на сегодняшнюю уфимскую гостевую фанку, как они поддерживали и реагировали на голы Ливо и понимаешь насколько для таких регионов как РБ важен хоккей, для Москвы это просто игра, а для Уфы–жизнь.И не надо её отбирать💚
+15
-4
+11
Ответ neolag
ЦСКА надо решать свои проблемы не за счет других команд. Активов крутых у них не , те кто есть, мало кому интересны.
ЦСКА может забрать вообще любого игрока Уфы. Если захочет.
+9
-2
+7
Только сами эти слухи, то что люди допускают мысли, что такое вообще возможно, очень сильно дискредитируют лигу и наносят ущерб как всей лиге, так и самим клубам.
+4
-2
+2
Башнефть под Роснефтью сейчас вроде?
+2
0
+2
ЦСКА надо решать свои проблемы не за счет других команд. Активов крутых у них не , те кто есть, мало кому интересны.
+1
-1
0
Ответ Сергей Орлов
ЦСКА может забрать вообще любого игрока Уфы. Если захочет.
кого угодно 😂
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