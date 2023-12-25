Козлов о трансферах из «Салавата» после победы над ЦСКА: «Ограбления никакого не будет. Все должно быть нормально»
Виктор Козлов ответил, останутся ли в «Салавате Юлаеве» лидеры команды.
«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– У вас есть 100‑процентная уверенность, что вы сохраните своих лидеров в преддверии дедлайна? Нет опасений, что вас «ограбят»?
– Нет, опасений нет.
Ограбления никакого не будет. Все должно быть нормально, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал о том, что Александр Самонов может перейти в ЦСКА, а журналист Михаил Зислис фразой «Попытаются забрать» передал цитату своего собеседника в контексте возможного перехода Хмелевски в московский клуб. ЦСКА опроверг это и заявил, что «информация не имеет под собой оснований и является надуманной».
А болелам Уфы желаю как можно меньше потратить нервов в эти 2 дня.Смотришь на сегодняшнюю уфимскую гостевую фанку, как они поддерживали и реагировали на голы Ливо и понимаешь насколько для таких регионов как РБ важен хоккей, для Москвы это просто игра, а для Уфы–жизнь.И не надо её отбирать💚