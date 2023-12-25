Козлов о трансферах из «Салавата» после победы над ЦСКА: «Ограбления никакого не будет. Все должно быть нормально»

Виктор Козлов ответил, останутся ли в «Салавате Юлаеве» лидеры команды.

« » обыграл ЦСКА (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

– У вас есть 100‑процентная уверенность, что вы сохраните своих лидеров в преддверии дедлайна? Нет опасений, что вас «ограбят»?

– Нет, опасений нет.

Ограбления никакого не будет. Все должно быть нормально, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» .

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал о том, что может перейти в , а журналист Михаил Зислис фразой «Попытаются забрать» передал цитату своего собеседника в контексте возможного перехода в московский клуб. ЦСКА опроверг это и заявил, что «информация не имеет под собой оснований и является надуманной».