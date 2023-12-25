Козлов про дубль Ливо против ЦСКА: «Здорово, если он каждый раз так будет затыкать рот хейтерам. Я не сомневался в его качествах»

Виктор Козлов поделился мыслями о победе над ЦСКА.

« » выиграл со счетом 4:3 в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

– Хорошее движение и контроль шайбы с нашей стороны.

У нас были возможности в большинстве еще забить, но стали более вальяжно играть, стали возникать сложности в контроле шайбы.

В концовке мы сравняли и выиграли в овертайме – это показывает характер, волю и уверенность в себе. Огромная командная победа.

Спасибо болельщикам, особенно в третьем периоде, когда они гнали нас вперед. На скамейке чувствовалось, что ребята заряжены.

держал нас в игре своими сэйвами. Тяжелая и приятная победа над таким соперником.

– По игре во втором и третьем периодах ЦСКА давил и владел преимуществом, но вы все-таки выиграли.

– ЦСКА очень хорошо играл в атаке. У них мощные нападающие, у которых тяжело отобрать шайбу в зоне атаки. Много сил тратили на то, чтобы отобрать шайбу.

У нас были хорошие контратаки, где мы ловили их. Выстояли, когда прессинговал и играл в зоне атаки – это плюс для нас.

– Было много критики в сторону – он решил результат. Можно ли сказать, что он заткнул рот хейтерам?

– Будет здорово, если он каждый раз так будет затыкать рот хейтерам.

Я в его качествах не сомневался. Он играл на хорошем уровне в НХЛ и АХЛ. Надеюсь, он будет так же продолжать, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.