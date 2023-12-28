Браташ пересказал матч с «Динамо»: «Сначала было 0:0. Потом «Лада» забила в большинстве и выстояла в меньшинстве. А потом наше 4-е звено забило гол в раздевалку»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ пересказал игру с «Динамо».

Клуб из Тольятти одержал победу со счетом 4:0 в матче Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Сначала было 0:0. Потом мы забили гол в большинстве. Потом мы выстояли в меньшинстве. А потом, на последней минуте [периода], наше четвертое звено смогло забить гол в раздевалку.

Во втором периоде несколько феноменальных спасений Подъяпольского во втором периоде и еще две заброшенные шайбы не позволили соперникам приблизиться к нам в счете. Считаю, что в третьем периоде мы уверенно довели матч до победы. Игру необязательно было смотреть, я все рассказал», – подвел итоги матча .