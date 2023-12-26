«Лада» обыграла «Металлург» (5:1). Браташ выиграл 3 из 4 матчей у Разина в сезоне КХЛ
«Лада» обыграла «Металлург» в третий раз в сезоне КХЛ.
Команда тренера Олега Браташа победила со счетом 5:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Клубы сыграли четвертый раз между собой в нынешнем сезоне – тольяттинцы одержали третью победу.
«Лада» ранее выигрывала с результатами 3:1 и 4:3.
«Лада» находится на четвертом месте в таблице Восточной конференции (55 баллов в 45 играх), «Металлург» – на первой позиции (59 очков в 44 играх).