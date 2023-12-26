«Лада» обыграла «Металлург» (5:1). Браташ выиграл 3 из 4 матчей у Разина в сезоне КХЛ

Теги Металлург Мг Лада Олег Браташ КХЛ Андрей Разин Хоккей

«Лада» обыграла «Металлург» в третий раз в сезоне КХЛ.

Команда тренера Олега Браташа победила со счетом 5:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Клубы сыграли четвертый раз между собой в нынешнем сезоне – тольяттинцы одержали третью победу.

«Лада» ранее выигрывала с результатами 3:1 и 4:3.

«Лада» находится на четвертом месте в таблице Восточной конференции (55 баллов в 45 играх), «Металлург» – на первой позиции (59 очков в 44 играх).

5 комментариев
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даааа вратарь вам явно не нужен...
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При этом Браташа, с такими результатами относительно клубных возможностей и состава, даже не выбрали на МВЗ
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Ответ Alobama74
даааа вратарь вам явно не нужен...
Знатно, блин, выхватили... Какая-то непробиваемая для нас Лада.
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честно 2 минуты посмотрел матча и переключил , никакого интереса ...Магнитка нужно что то делать . сейчас с удовольствие смотрю матч Спартака и торпедо
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Металлург я видел только во втором периоде,да и то, эпизодически,что и принесло одну шайбу.В первом вообще на льду команды не было,в третьем только мучались.Нормально так день рождения клуба отметили,шикарный подарок.....
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