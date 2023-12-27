Браташ о 5:1 с «Металлургом»: «Первый период был лучшим для «Лады» в этом сезоне. Были быстрота и хорошее движение»

Теги Металлург Мг Лада Олег Браташ КХЛ Хоккей

Олег Браташ оценил победу «Лады» над «Металлургом» (5:1).

«Сегодня мне игра понравилась и результатом, и содержанием. А первый период, пожалуй, был лучшим для нашей команды в этом сезоне. Я очень доволен.

Установки ошеломить соперников с первых минут не было. Ребята играют по установке — по той же самой, просто не всегда получается. Не всегда они в оптимальном состоянии, психологическом или физическом. Соперники тоже по-разному выглядят, естественно.

Нет, ничего нового не было, если вы имеете в виду задание на игру. Было очень качественное его выполнение, были быстрота и хорошее движение, что позволяло выигрывать шайбу, накрывать соперников и самим уходить от стыков и выигрывать их.

И в реализацию большинства никаких изменений не вносилось. Вот сегодня оно получалось. Мы много работаем над этим, со скрипом. Сегодня получилось», – сказал главный тренер «Лады».

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