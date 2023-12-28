«Металлург» продлил контракт с Грассом до 2027 года, с Гололобовым – до 2025-го
«Металлург» продлил контракты с двумя молодыми игроками.
Магнитогорский клуб объявил о продлении соглашения с нападающим Михаилом Грассом. Новый контракт рассчитан до завершения сезона-2026/27.
Также «Металлург» заключил новый договор с защитником Данилом Гололобовым, он будет действовать до конца сезона-2024/25.
Оба игрока дебютировали в Фонбет Чемпионате КХЛ в этом сезоне. 19-летний Грасс провел 20 матчей в рамках лиги и набрал 4 (2+2) очка. На счету 21-летнего Гололобова 4 (1+3) балла в 29 играх.