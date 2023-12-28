Директор «Металлурга»: «Мы с лета хотели Гераськина. Надеюсь, он будет дальше расти как игрок, поможет нам в борьбе за Кубок Гагарина»
Сергей Гомоляко высказался о переходе Игоря Гераськина в «Металлург».
В результате трехстороннего обмена Дамир Жафяров перешел в «Авангард», Игорь Гераськин – в «Металлург», Семен Кошелев – в «Ак Барс».
«Семен Кошелев – часть большого обмена. Каждый клуб получил того хоккеиста, которого хотел. Мы хотели Игоря Гераськина, «Ак Барс» хотел Кошелева, Омск хотел Жафярова.
Да, затянулось, могло произойти раньше, но немного не получалось, были свои причины. Но хорошо, что так получилось.
Мы с лета хотели Гераськина, мы его получили, «Ак Барс» получил своего игрока, Омск получил своего игрока.
Игорь Гераськин – парень, который может играть и на краю, и в центре. У Андрея Владимировича [Разина] в Череповце он играл на обеих позициях, быстрый, мобильный парень.
Есть такое выражение: «Попасть к своему тренеру», Игорь в том году прогрессировал у Андрея Владимировича, надеюсь, он будет дальше расти как игрок, поможет нам в борьбе за Кубок Гагарина», – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.