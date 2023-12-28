Директор «Металлурга»: «Мы с лета хотели Гераськина. Надеюсь, он будет дальше расти как игрок, поможет нам в борьбе за Кубок Гагарина»

Сергей Гомоляко высказался о переходе Игоря Гераськина в «Металлург».

В результате трехстороннего обмена Дамир Жафяров перешел в « », Игорь Гераськин – в « », Семен Кошелев – в «Ак Барс».

« – часть большого обмена. Каждый клуб получил того хоккеиста, которого хотел. Мы хотели , « » хотел Кошелева, Омск хотел Жафярова.

Да, затянулось, могло произойти раньше, но немного не получалось, были свои причины. Но хорошо, что так получилось.

Мы с лета хотели Гераськина, мы его получили, «Ак Барс» получил своего игрока, Омск получил своего игрока.

Игорь Гераськин – парень, который может играть и на краю, и в центре. У Андрея Владимировича [Разина] в Череповце он играл на обеих позициях, быстрый, мобильный парень.

Есть такое выражение: «Попасть к своему тренеру», Игорь в том году прогрессировал у Андрея Владимировича, надеюсь, он будет дальше расти как игрок, поможет нам в борьбе за Кубок Гагарина», – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.