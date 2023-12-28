«Металлург» о выходе Малкина на 2-е место по голам в НХЛ среди россиян: «В очередной раз вписал свое имя в историю хоккея. Поздравляем с величием, Джино!»

Теги Металлург Мг Питтсбург Евгений Малкин Сергей Федоров фото НХЛ КХЛ Хоккей

«Металлург» отреагировал на 2-е место Малкина по голам среди россиян в НХЛ.

Воспитанник «Металлурга» Евгений Малкин вышел на 2-е место по голам среди россиян в истории НХЛ, обогнав Сергея Федорова.

В активе 37-летнего игрока 484 шайбы в 1096 матчах в рамках регулярок при 1258 очках. 

Клуб из Магнитогорска выложил фото форварда. 

«Узнаете этого молодого парнишу?! Сегодня он в очередной раз вписал свое имя в историю хоккея.

В ночь на 28 декабря в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» Евгений Малкин сделал дубль и вышел на второе место по голам среди россиян за всю историю НХЛ, опередив Сергея Федорова. Сейчас на счету Евгения 484 шайбы.

Поздравляем с величием, Джино!» – говорится в телеграм-канале магнитогорцев. 

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7 комментариев
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Да взяли бы уже полностью на английском написали. Почему только Джино на английский манер писать
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У Евгения 1095 игр в нхл.
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Да взяли бы уже полностью на английском написали. Почему только Джино на английский манер писать
Так больше английских слов не знают!!!!
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Да взяли бы уже полностью на английском написали. Почему только Джино на английский манер писать
интересно почему в Америке про Ковалева и Овечкина пишут Алекс, а Могильного Александр
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Джино 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️.
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Малкин это лучший Российский хоккеист , всегда играющий на команду, все его достижения подчеркивают это , он достойно продолжает дело наших известных в прошлом хоккеистов, чей хоккей нас радовал своим стилем и красотой , а не Канадским бей беги и у...би
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Ответ Дима Миронов
интересно почему в Америке про Ковалева и Овечкина пишут Алекс, а Могильного Александр
Может из-за того, что он был первым советским хоккеистом, перебравшимся в НХЛ. И так вот по-американски побаивались наверное называть. Потом уже расслабились, узнав наших ребят, и стали называть на свой манер
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