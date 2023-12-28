«Металлург» о выходе Малкина на 2-е место по голам в НХЛ среди россиян: «В очередной раз вписал свое имя в историю хоккея. Поздравляем с величием, Джино!»

«Металлург» отреагировал на 2-е место Малкина по голам среди россиян в НХЛ.

Воспитанник « » Евгений Малкин вышел на 2-е место по голам среди россиян в истории , обогнав Сергея Федорова.

В активе 37-летнего игрока 484 шайбы в 1096 матчах в рамках регулярок при 1258 очках.

Клуб из Магнитогорска выложил фото форварда.

«Узнаете этого молодого парнишу?! Сегодня он в очередной раз вписал свое имя в историю хоккея.

В ночь на 28 декабря в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» сделал дубль и вышел на второе место по голам среди россиян за всю историю НХЛ, опередив Сергея Федорова. Сейчас на счету Евгения 484 шайбы.

Поздравляем с величием, Джино!» – говорится в телеграм-канале магнитогорцев.