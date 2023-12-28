Агент Тертышного: «Сибирь», «Автомобилист» и другие клубы интересовались. Но мы исходили из интересов «Трактора». Обмен не получился, к сожалению»
Агент Никиты Тертышного высказался о том, что «Трактор» не обменял игрока.
– Почему в итоге не удалось обменять Никиту Тертышного из «Трактора»?
– Основное наше желание было не уйти из «Трактора», а играть и развиваться. Не было такого, что нам в Челябинске не нравится тренер или команда. Нас все устраивает, за исключением игровой практики.
Если по мнению тренерского штаба Никита проигрывает конкуренцию, то мы хотели бы продолжить карьеру в другой команде, и многие клубы видели его в составе. Играть он может и умеет, но хоккеисты у разных тренеров показывают разную игру.
– Действительно переход Тертышного в «Северсталь» сорвался в последний момент?
– Общение между Череповцом и Челябинском было. Переговоры велись, но не могу прокомментировать, почему не получилось. Это должно пояснить руководство «Трактора».
– Также Тертышного могли обменять и в «Сибирь»?
– «Сибирь», «Автомобилист» и многие другие клубы интересовались. Но мы исходили из интересов «Трактора». К сожалению, обмен не получился.
Однако, может быть, в клубе изменилось мнение, как использовать Никиту. Если ему дадут шанс, он всегда готов радовать болельщиков. Но если не играть, то как можно показать свой настрой? – сказал агент Александр Черных.