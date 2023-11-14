Тренер «Трактора» Заварухин: «Салават» переигрывал нас в первых двух периодах. Мы немного недовольны качеством игры»
Алексей Заварухин выразил неудовлетворение качеством игры «Трактора».
«Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву» (3:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Немного недовольны качеством игры. Соперник в первых двух периодах переигрывал. Будем разбираться, в чем наша проблема.
Соперник для нас неудобный – уступили им в трех матчах. У нас осталась еще одна встреча с ними. Будем разбираться и делать выводы.
Мы не должны играть так, как в первых двух периодах. В третьем отрезке добавили и имели все шансы сравнять счет.
– Не играл Никита Тертышный. Это из-за ошибки в Санкт-Петербурге?
– Никита переживает. Мы дали ему шанс посмотреть со стороны. От Никиты требуется совсем другой хоккей.
Сейчас он усердно тренируется. Когда появится возможность, мы его запустим в состав. У нас идет ротация. Кто лучший, тот и играет.
– В чем причины такой его игры?
– Ему надо самому разобраться. Вместе с ним мы много разговаривали.
С нашей стороны мы делаем все, чтобы он вышел на тот уровень, который он должен показывать. Есть нюансы, но это все между нами, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.
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