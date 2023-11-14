Тренер «Трактора» Заварухин: «Салават» переигрывал нас в первых двух периодах. Мы немного недовольны качеством игры»

Алексей Заварухин выразил неудовлетворение качеством игры «Трактора».

«Трактор» проиграл « » (3:4) в матче Фонбет чемпионата .

– Немного недовольны качеством игры. Соперник в первых двух периодах переигрывал. Будем разбираться, в чем наша проблема.

Соперник для нас неудобный – уступили им в трех матчах. У нас осталась еще одна встреча с ними. Будем разбираться и делать выводы.

Мы не должны играть так, как в первых двух периодах. В третьем отрезке добавили и имели все шансы сравнять счет.

– Не играл . Это из-за ошибки в Санкт-Петербурге?

– Никита переживает. Мы дали ему шанс посмотреть со стороны. От Никиты требуется совсем другой хоккей.

Сейчас он усердно тренируется. Когда появится возможность, мы его запустим в состав. У нас идет ротация. Кто лучший, тот и играет.

– В чем причины такой его игры?

– Ему надо самому разобраться. Вместе с ним мы много разговаривали.

С нашей стороны мы делаем все, чтобы он вышел на тот уровень, который он должен показывать. Есть нюансы, но это все между нами, – сказал главный тренер « » .