Агентство Winners о Тертышном: «Постараемся найти компромисс с «Трактором», чтобы Никита продолжил сезон в составе нового клуба»

Хоккейное агентство Winners поделилось информацией по обмену Никиты Тертышного.

«Как сегодня сказал генеральный менеджер ХК « » , обмен Никиты в ХК « » не состоится, хотя череповецкий клуб был очень заинтересован в нападающем.

Мы постараемся найти компромисс с ХК «Трактор», чтобы продолжил сезон в составе нового клуба», – сообщили в Winners Hockey Agency.