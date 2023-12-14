Агентство Winners о Тертышном: «Постараемся найти компромисс с «Трактором», чтобы Никита продолжил сезон в составе нового клуба»
Хоккейное агентство Winners поделилось информацией по обмену Никиты Тертышного.
«Как сегодня сказал генеральный менеджер ХК «Трактор» Алексей Волков, обмен Никиты в ХК «Северсталь» не состоится, хотя череповецкий клуб был очень заинтересован в нападающем.
Мы постараемся найти компромисс с ХК «Трактор», чтобы Никита Тертышный продолжил сезон в составе нового клуба», – сообщили в Winners Hockey Agency.