Агентство Winners о Тертышном: «Постараемся найти компромисс с «Трактором», чтобы Никита продолжил сезон в составе нового клуба»

Теги Северсталь Трактор возможные переходы Алексей Волков КХЛ Никита Тертышный Хоккей

Хоккейное агентство Winners поделилось информацией по обмену Никиты Тертышного.

«Как сегодня сказал генеральный менеджер ХК «Трактор» Алексей Волков, обмен Никиты в ХК «Северсталь» не состоится, хотя череповецкий клуб был очень заинтересован в нападающем.

Мы постараемся найти компромисс с ХК «Трактор», чтобы Никита Тертышный продолжил сезон в составе нового клуба», – сообщили в Winners Hockey Agency.

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