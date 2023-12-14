Генменеджер «Трактора»: «Тертышного не будет в «Северстали». Для нас важна достойная компенсация, пока ни один клуб ее не озвучил»

Генменеджер «Трактора» высказался о возможном обмене Никиты Тертышного.

Ранее агент Тертышного Александр Черных сообщил, что к форварду был интерес со стороны « ».

«Никиты Тертышного не будет в «Северстали».

Как уже говорилось, для нас важна именно достойная компенсация за хоккеиста, и пока ни один клуб ее не озвучил», – сказал генеральный менеджер « » .