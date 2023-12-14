Генменеджер «Трактора»: «Тертышного не будет в «Северстали». Для нас важна достойная компенсация, пока ни один клуб ее не озвучил»

Теги Северсталь Трактор возможные переходы Алексей Волков КХЛ Никита Тертышный Хоккей

Генменеджер «Трактора» высказался о возможном обмене Никиты Тертышного.

Ранее агент Тертышного Александр Черных сообщил, что к форварду был интерес со стороны «Северстали».

«Никиты Тертышного не будет в «Северстали».

Как уже говорилось, для нас важна именно достойная компенсация за хоккеиста, и пока ни один клуб ее не озвучил», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А достойная это как? Озвучьте, пожалуйста
+2
0
+2
Какую достойную замену он хочет получить за у которого 6 в 22 играх в этом сезоне при этом у него был всего 2 хороших сезон в лучшем из которых он не на брал и 40 очков.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий