Генменеджер «Трактора»: «Тертышного не будет в «Северстали». Для нас важна достойная компенсация, пока ни один клуб ее не озвучил»
Генменеджер «Трактора» высказался о возможном обмене Никиты Тертышного.
Ранее агент Тертышного Александр Черных сообщил, что к форварду был интерес со стороны «Северстали».
«Никиты Тертышного не будет в «Северстали».
Как уже говорилось, для нас важна именно достойная компенсация за хоккеиста, и пока ни один клуб ее не озвучил», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.