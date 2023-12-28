Прохоркин о переходе в «Авангард»: «Рад, что вернулся в команду с чемпионским характером. Цель одна – Кубок Гагарина»

Теги Авангард КХЛ Кубок Гагарина Николай Прохоркин Хоккей

Николай Прохоркин высказался после возвращения в «Авангард».

26 декабря Прохоркин перешел в «Авангард» из «Сибири» в обмен на денежную компенсацию. Нападающий уже играл за омский клуб в сезоне-2021/22.

– Очень рад, что вернулся в прекрасный коллектив и команду с чемпионским характером.

– Что ждешь сам от себя?

– Здесь цель одна – Кубок Гагарина. Свои задачи уходят на второстепенный план. Я сюда и пришел, потому что я посмотрел, вернулся и понял, что могу играть. Амбиции не позволили бороться за плей-офф, хочу играть за Кубок, – сказал нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин.

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2 комментария
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Ты в первую очередь профессионал, амбиции у него видите ли на кубок.
Пешеход, а не игрок, отбывал номер у нас
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лишь бы слова, с делом не разошлись
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