Агент об обмене Прохоркина в «Авангард»: «Это был безболезненный выход, лучший для всех. Со сменой тренерского штаба изменилась его роль в «Сибири»

Агент Николая Прохоркина прокомментировал переход форварда в «Авангард».

30-летний хоккеист перешел в омский клуб из « » в обмен на денежную компенсацию.

«Есть ситуация, в которую вошли две стороны. Это был лучший выход для всех, безболезненный выход. Вы же видите, как Колю использовали в последних играх. В «Сибири» его видят по-своему, видит себя по-другому в команде. Это оптимальное спокойное решение.

Прохоркин ушел из-за трений с Фастовским? Нет, вы что! Как можно назвать трениями обсуждение ситуации в команде между капитаном и руководителем? Это бред! У них абсолютно нормальные отношения. Со сменой тренерского штаба изменилась его роль в команде. И встал резонный вопрос: «А есть ли смысл на немаленькой зарплате держать игрока в такой роли?» – сказал .