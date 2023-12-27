Агент об обмене Прохоркина в «Авангард»: «Это был безболезненный выход, лучший для всех. Со сменой тренерского штаба изменилась его роль в «Сибири»

Теги Авангард Сибирь Кирилл Фастовский Шуми Бабаев КХЛ Николай Прохоркин Хоккей

Агент Николая Прохоркина прокомментировал переход форварда в «Авангард».

30-летний хоккеист перешел в омский клуб из «Сибири» в обмен на денежную компенсацию. 

«Есть ситуация, в которую вошли две стороны. Это был лучший выход для всех, безболезненный выход. Вы же видите, как Колю использовали в последних играх. В «Сибири» его видят по-своему, Коля видит себя по-другому в команде. Это оптимальное спокойное решение.

Прохоркин ушел из-за трений с Фастовским? Нет, вы что! Как можно назвать трениями обсуждение ситуации в команде между капитаном и руководителем? Это бред! У них абсолютно нормальные отношения. Со сменой тренерского штаба изменилась его роль в команде. И встал резонный вопрос: «А есть ли смысл на немаленькой зарплате держать игрока в такой роли?» – сказал Шуми Бабаев

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2 комментария
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Коле стало плохо и Коля убежал
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играть надо а не роль в команде отбывать
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