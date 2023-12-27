Крикунов о переходе Прохоркина из «Сибири» в «Авангард»: «В чем логика этой сделки? Стоит только догадываться, что Фастовский придумал. Он опытный менеджер, старый змей»

Владимир Крикунов прокомментировал переход Николая Прохоркина в «Авангард».

30-летний хоккеист перешел в омский клуб из « » в обмен на денежную компенсацию.

«В чем логика этой сделки? Черт его знает, что там руководство придумало. Сибиряки уже уверены, что вышли в плей-офф. Странно, что они решили отдать своего лидера. Наверное, что-то под этим есть, о чем мы не знаем. Но обычно так никто не делает. Нам только стоит догадываться, что Фастовский придумал. Он опытный менеджер, старый змей.

Может быть, вместо подпишут двух хороших хоккеистов. Просто так лидера никто не отдает, тут выгода для обоих клубов», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.