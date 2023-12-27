Крикунов о переходе Прохоркина из «Сибири» в «Авангард»: «В чем логика этой сделки? Стоит только догадываться, что Фастовский придумал. Он опытный менеджер, старый змей»

Теги Авангард Сибирь Владимир Крикунов КХЛ Николай Прохоркин Хоккей

Владимир Крикунов прокомментировал переход Николая Прохоркина в «Авангард».

30-летний хоккеист перешел в омский клуб из «Сибири» в обмен на денежную компенсацию. 

«В чем логика этой сделки? Черт его знает, что там руководство придумало. Сибиряки уже уверены, что вышли в плей-офф. Странно, что они решили отдать своего лидера. Наверное, что-то под этим есть, о чем мы не знаем. Но обычно так никто не делает. Нам только стоит догадываться, что Фастовский придумал. Он опытный менеджер, старый змей.

Может быть, вместо Прохоркина подпишут двух хороших хоккеистов. Просто так лидера никто не отдает, тут выгода для обоих клубов», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У команды с названием стиралки будущего нет .
+4
-3
+1
Никакой логики - просто бизнес. В России это называется Роспил...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий