Бедард – 3-й в списке самых молодых игроков в истории НХЛ с голом в овертайме в матче регулярки. У него 32 очка в 34 играх после дубля «Виннипегу»

Теги рейтинги Чикаго Джордан Стаал Сидни Кросби НХЛ Виннипег Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард сделал дубль в матче с «Виннипегом» с голом в овертайме.

«Чикаго» обыграл «Джетс» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. 

18-летний канадец продлил серию игр с очками до 5 (8 баллов на отрезке, 3+5). Всего в сезоне у первого номера драфта-2023 стало 32 (15+17) очка в 34 играх. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов среди новичков. 

Бедард (18 лет 163 дня) – 3-й в списке самых молодых игроков, отличившихся в овертайме матча регулярки. Моложе были Сидни Кросби (2005, «Питтсбург», 18 лет 101 день) и Джордан Стаал (2007, «Питтсбург», 18 лет 153 дня). 

В плей-офф рекорд принадлежит Дону Галлинджеру (1943, «Бостон», гол в овертайме в возрасте 17 лет 339 дней). Современные правила не позволяют игрокам дебютировать в НХЛ до 18-летия. 

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11 комментариев
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В каком же мальчик порядке.
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+13
Бэдс тащер! Моментов в игре было раз , два и обчелся. Пухи должны были побеждать. Но Бэдс с Мразеком сказали нет!
Отмечу шайбу в ОТ . Хеллибак видел момент броска , но бросок Бэдса это снаряд на реактивной скорости. Такие не берутся!
Хокс с победой!
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+6
Пока звереныш, в будущем зверюга
+4
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+4
Ответ TOEWS
Бэдс тащер! Моментов в игре было раз , два и обчелся. Пухи должны были побеждать. Но Бэдс с Мразеком сказали нет! Отмечу шайбу в ОТ . Хеллибак видел момент броска , но бросок Бэдса это снаряд на реактивной скорости. Такие не берутся! Хокс с победой!
Он всем видом показывал, что будет бросать в другой угол. Вратарь купился
+4
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+4
Биг смайл фром Конор Бедард
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Такие игроки украшают лигу, полностью оправдывает свой статус
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Вроде и играл незаметно, шайбу мало получал, в защите не отрабатывал, а два гола забил. Не могу понять пока, будет супер звездой уровня МакДи или Кросби или нет.
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При второй шайбе, защитники раступились перед Бедардом, как-будто это матч - шоу ветеранов
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Кто ж даёт такое пространство парню с убийственным кистевым броском? Один ехал рядом, остальные двое откатывались назад.
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прикольный у него бросок.
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Если не зазвездится и обойдётся без травм, то вполне может вырасти в новую звезду НХЛ.
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