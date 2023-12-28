Бедард – 3-й в списке самых молодых игроков в истории НХЛ с голом в овертайме в матче регулярки. У него 32 очка в 34 играх после дубля «Виннипегу»

Коннор Бедард сделал дубль в матче с «Виннипегом» с голом в овертайме.

« » обыграл «Джетс» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

18-летний канадец продлил серию игр с очками до 5 (8 баллов на отрезке, 3+5). Всего в сезоне у первого номера драфта-2023 стало 32 (15+17) очка в 34 играх. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов среди новичков.

(18 лет 163 дня) – 3-й в списке самых молодых игроков, отличившихся в овертайме матча регулярки. Моложе были (2005, «Питтсбург», 18 лет 101 день) и (2007, «Питтсбург», 18 лет 153 дня).

В плей-офф рекорд принадлежит Дону Галлинджеру (1943, «Бостон», гол в овертайме в возрасте 17 лет 339 дней). Современные правила не позволяют игрокам дебютировать в до 18-летия.