Бедард – 3-й в списке самых молодых игроков в истории НХЛ с голом в овертайме в матче регулярки. У него 32 очка в 34 играх после дубля «Виннипегу»
Коннор Бедард сделал дубль в матче с «Виннипегом» с голом в овертайме.
«Чикаго» обыграл «Джетс» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
18-летний канадец продлил серию игр с очками до 5 (8 баллов на отрезке, 3+5). Всего в сезоне у первого номера драфта-2023 стало 32 (15+17) очка в 34 играх. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов среди новичков.
Бедард (18 лет 163 дня) – 3-й в списке самых молодых игроков, отличившихся в овертайме матча регулярки. Моложе были Сидни Кросби (2005, «Питтсбург», 18 лет 101 день) и Джордан Стаал (2007, «Питтсбург», 18 лет 153 дня).
В плей-офф рекорд принадлежит Дону Галлинджеру (1943, «Бостон», гол в овертайме в возрасте 17 лет 339 дней). Современные правила не позволяют игрокам дебютировать в НХЛ до 18-летия.
Отмечу шайбу в ОТ . Хеллибак видел момент броска , но бросок Бэдса это снаряд на реактивной скорости. Такие не берутся!
Хокс с победой!