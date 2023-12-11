Бедард вышел на 2-е место в истории «Чикаго» по очкам в возрасте до 19 лет – 23 в 27 играх. Он обогнал Кэйна (22 в 20)

Коннор Бедард вышел на 2-е место в истории «Чикаго» по очкам в возрасте до 19 лет.

Форвард «Блэкхокс» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (2:4).

В активе первого номера драфта НХЛ-2023 стало 23 (11+12) очков в 27 играх сезона при полезности «минус 14».

вышел на 2-е место в истории клуба по очкам, набранным до 19-летия. Он обошел первого номера драфта НХЛ-2007 Патрика Кэйна (22 очка в 20 играх, 7+15).

Лидером является 3-й номер драфта-1984 Эдди Ольчик (50 очков в 70 играх, 20+30).

Отметим, что Бедарду исполнилось 18 лет 17 июля. Таким образом, все игры в текущем сезоне он проведет до своего 19-летия.