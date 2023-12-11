Бедард вышел на 2-е место в истории «Чикаго» по очкам в возрасте до 19 лет – 23 в 27 играх. Он обогнал Кэйна (22 в 20)

Теги рейтинги Чикаго НХЛ Патрик Кэйн Эдди Ольчик Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард вышел на 2-е место в истории «Чикаго» по очкам в возрасте до 19 лет.

Форвард «Блэкхокс» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (2:4). 

В активе первого номера драфта НХЛ-2023 стало 23 (11+12) очков в 27 играх сезона при полезности «минус 14». 

Бедард вышел на 2-е место в истории клуба по очкам, набранным до 19-летия. Он обошел первого номера драфта НХЛ-2007 Патрика Кэйна (22 очка в 20 играх, 7+15). 

Лидером является 3-й номер драфта-1984 Эдди Ольчик (50 очков в 70 играх, 20+30). 

Отметим, что Бедарду исполнилось 18 лет 17 июля. Таким образом, все игры в текущем сезоне он проведет до своего 19-летия. 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
будет рекорд, понятное дело. Если всё без травм
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий