Бедард забросил 12-ю шайбу в сезоне в матче против «Эдмонтона». Он второй 18-летний игрок в истории НХЛ с очками в 10 подряд играх на выезде
Коннор Бедард забросил 12-ю шайбу в сезоне в матче с «Эдмонтоном».
Форвард «Чикаго» стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата с «Ойлерс» (1:4).
В активе 18-летнего игрока стало 24 (12+12) очка в 28 играх в дебютном сезоне при полезности «минус 14».
Первый номер драфта НХЛ-2023 набрал очки в 10 подряд играх на выезде (9+5 на отрезке).
Его серия является второй в истории лиги для 18-летних игроков. Первый результат – у Нэтана Маккиннона («Колорадо», 2013/14, 16 игр).