Бедард забросил 12-ю шайбу в сезоне в матче против «Эдмонтона». Он второй 18-летний игрок в истории НХЛ с очками в 10 подряд играх на выезде

Теги рейтинги Чикаго Эдмонтон НХЛ Нэтан Маккиннон Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард забросил 12-ю шайбу в сезоне в матче с «Эдмонтоном».

Форвард «Чикаго» стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата с «Ойлерс» (1:4). 

В активе 18-летнего игрока стало 24 (12+12) очка в 28 играх в дебютном сезоне при полезности «минус 14». 

Первый номер драфта НХЛ-2023 набрал очки в 10 подряд играх на выезде (9+5 на отрезке).

Его серия является второй в истории лиги для 18-летних игроков. Первый результат – у Нэтана Маккиннона («Колорадо», 2013/14, 16 игр). 

1 комментарий
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