Бедард забросил 12-ю шайбу в сезоне в матче против «Эдмонтона». Он второй 18-летний игрок в истории НХЛ с очками в 10 подряд играх на выезде

Коннор Бедард забросил 12-ю шайбу в сезоне в матче с «Эдмонтоном».

Форвард « » стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата с «Ойлерс» (1:4).

В активе 18-летнего игрока стало 24 (12+12) очка в 28 играх в дебютном сезоне при полезности «минус 14».

Первый номер драфта НХЛ-2023 набрал очки в 10 подряд играх на выезде (9+5 на отрезке).

Его серия является второй в истории лиги для 18-летних игроков. Первый результат – у («Колорадо», 2013/14, 16 игр).