Бедард забил лакросс-гол в матче с «Сент-Луисом». У 1-го номера драфта 30 очков в 33 играх в сезоне

Теги рейтинги Чикаго Сидни Кросби НХЛ Патрик Кэйн Дени Савар Артемий Панарин Райан Нюджент-Хопкинс Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард забил лакросс-гол в матче с «Сент-Луисом».

Форвард «Чикаго» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (5:7). 

В активе 18-летнего нападающего стало 30 (13+17) очков в 33 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 15». Он лидирует в гонках бомбардиров, снайперов и ассистентов среди новичков. 

Среди всех новичков в истории «Блэкхокс» отметки 30 очков в лиге быстрее достигали только Дени Савар (1980/81, 25 игр) и Патрик Кэйн (2007/08, 30 игр). 

Бедард делит 3-е место с Эдом Литценбергером (1954/55, 33 игры) и Артемием Панариным (2015/16, 33 игры). 

Среди действующих игроков во всей лиге только двое достигли отметки 30 очков в 18 лет за меньшее число игр – Райан Нюджент-Хопкинс (2011/12, «Эдмонтон», 28) и Сидни Кросби (2005/06, «Питтсбург», 29). 

7 комментариев
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Гол очень крутой, но слить с 5:2 - это надо уметь.
+12
0
+12
Молодец большой!!! А глупцы предлагают молодым звездам в Сочах киснуть и баяться реальной конкуренции за колдер
+10
-1
+9
Бэдс крут!
Идёт чуть хуже графика Сида! И это с нашим то составом :)
Ждём помощи от его земляка из Ванкувера:))
+4
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+4
51 гол до Патрика Штефана (№ 1 драфта 1999).
+1
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+1
Почти как Йозе
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0
Реально круто: одним движением, не замедляя скорость..., как по фейсу воротнику не заехал)?
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Четко малёк сделал
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