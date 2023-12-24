Бедард забил лакросс-гол в матче с «Сент-Луисом». У 1-го номера драфта 30 очков в 33 играх в сезоне

Коннор Бедард забил лакросс-гол в матче с «Сент-Луисом».

Форвард « » отличился в игре регулярного чемпионата с «Блюз» (5:7).

В активе 18-летнего нападающего стало 30 (13+17) очков в 33 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 15». Он лидирует в гонках бомбардиров, снайперов и ассистентов среди новичков.

Среди всех новичков в истории «Блэкхокс» отметки 30 очков в лиге быстрее достигали только Дени Савар (1980/81, 25 игр) и (2007/08, 30 игр).

делит 3-е место с Эдом Литценбергером (1954/55, 33 игры) и (2015/16, 33 игры).

Среди действующих игроков во всей лиге только двое достигли отметки 30 очков в 18 лет за меньшее число игр – Райан Нюджент-Хопкинс (2011/12, «Эдмонтон», 28) и Сидни Кросби (2005/06, «Питтсбург», 29).