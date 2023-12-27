«Вашингтон» вновь вызвал Мирошниченко из АХЛ
«Вашингтон» вновь вызвал Ивана Мирошниченко из АХЛ.
Вместе с Мирошниченко из АХЛ вызван канадец Хендрикс Лапьер.
Впервые 19-летний Мирошниченко был вызван из «Херши» 19 декабря. Он дебютировал в НХЛ и провел три матча.
За три игры у Ивана нет результативных баллов при показателе полезности «минус 1», среднее время на льду – 9:32.
Примечательно, что перед трехдневной паузой на Рождество «Вашингтон» вернул Мирошниченко и Лапьера в АХЛ.
В следующем матче «Вашингтон» 28 декабря на выезде сыграет с «Рейнджерс».