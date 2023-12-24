«Вашингтон» отправил Мирошниченко в АХЛ после 3 матчей в НХЛ без очков

Теги Вашингтон НХЛ АХЛ Херши Хендрикс Лапьер Иван Мирошниченко Хоккей

«Вашингтон» отправил Ивана Мирошниченко обратно в АХЛ.

19-летний форвард был вызван из «Херши» 19 декабря. Он дебютировал в НХЛ и провел три матча.

За три игры у Ивана нет результативных баллов при показателе полезности «минус 1», среднее время на льду – 9:32.

«Вашингтон» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером на драфте НХЛ-2022. В текущем сезоне АХЛ российский хоккеист провел 27 матчей и набрал 15 (8+7) очков.

Вместе с Иваном в АХЛ отправлен 21-летний нападающий Хендрикс Лапьер, у которого 5 (2+3) очков в 14 играх НХЛ в сезоне.

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4 комментария
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Справедливости ради, отправили не потому, что Иван плохо играл.

Просто после рождественской паузы Вашингтон ждет в составе Пачиоретти + Милано
+15
-2
+13
Ответ Вадим Кемеж
А куда бы отправить Кузнецова?
За коксом.
+10
0
+10
А куда бы отправить Кузнецова?
+6
0
+6
Ответ Bombanero
Справедливости ради, отправили не потому, что Иван плохо играл. Просто после рождественской паузы Вашингтон ждет в составе Пачиоретти + Милано
Лапьеру вообще обидно
+6
0
+6
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