«Вашингтон» отправил Мирошниченко в АХЛ после 3 матчей в НХЛ без очков
«Вашингтон» отправил Ивана Мирошниченко обратно в АХЛ.
19-летний форвард был вызван из «Херши» 19 декабря. Он дебютировал в НХЛ и провел три матча.
За три игры у Ивана нет результативных баллов при показателе полезности «минус 1», среднее время на льду – 9:32.
«Вашингтон» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером на драфте НХЛ-2022. В текущем сезоне АХЛ российский хоккеист провел 27 матчей и набрал 15 (8+7) очков.
Вместе с Иваном в АХЛ отправлен 21-летний нападающий Хендрикс Лапьер, у которого 5 (2+3) очков в 14 играх НХЛ в сезоне.
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