«Вашингтон» отправил Мирошниченко в АХЛ после 3 матчей в НХЛ без очков

«Вашингтон» отправил Ивана Мирошниченко обратно в АХЛ.

19-летний форвард был вызван из « » 19 декабря. Он дебютировал в НХЛ и провел три матча.

За три игры у нет результативных баллов при показателе полезности «минус 1», среднее время на льду – 9:32.

« » выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером на драфте НХЛ-2022. В текущем сезоне российский хоккеист провел 27 матчей и набрал 15 (8+7) очков.

Вместе с Иваном в АХЛ отправлен 21-летний нападающий , у которого 5 (2+3) очков в 14 играх НХЛ в сезоне.