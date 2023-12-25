Иван Мирошниченко: «Рад быть частью «Вашингтона». Незабываемые эмоции!»

Теги Вашингтон НХЛ АХЛ Иван Мирошниченко Хоккей

Иван Мирошниченко поделился впечатлениями от игры в НХЛ за «Вашингтон».

19-летний форвард дебютировал в НХЛ 21 декабря. Всего он провел три матча за «Кэпиталс», не набрав результативных баллов при показателе полезности «минус 1». Среднее время на льду – 9:32.

24 декабря «Вашингтон» отправил Мирошниченко обратно в АХЛ. 

«Незабываемые эмоции! Рад быть частью «Кэпиталс», – написал нападающий системы «Вашингтона» Иван Мирошниченко.

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1 комментарий
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жаль конечно, что какая нибудь случайный не залетела...так бы могли ещё дать время...теперь думаю не скоро обратно поднимут
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