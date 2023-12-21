Алексей Терещенко: «Учитывая проблемы «Вашингтона», Мирошниченко может закрепиться в основе. У него все должно получиться»

Алексей Терещенко высказался о дебюте Ивана Мирошниченко в НХЛ.

Форвард «Вашингтона» принял участие в игре с «Айлендерс» (3:2 ОТ).

« заслужил этот дебют в НХЛ своей работой и игрой в . Для этого он и приезжал в США.

Учитывая проблемы « », Мирошниченко может закрепиться в основе команды. У него все должно получиться», – сказал бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко.

Дебют Мирошниченко в НХЛ: 2 броска, 3 хита за 10:14 против «Айлендерс» при 0:40 в большинстве