Алексей Терещенко: «Учитывая проблемы «Вашингтона», Мирошниченко может закрепиться в основе. У него все должно получиться»
Алексей Терещенко высказался о дебюте Ивана Мирошниченко в НХЛ.
Форвард «Вашингтона» принял участие в игре с «Айлендерс» (3:2 ОТ).
«Ваня заслужил этот дебют в НХЛ своей работой и игрой в АХЛ. Для этого он и приезжал в США.
Учитывая проблемы «Вашингтона», Мирошниченко может закрепиться в основе команды. У него все должно получиться», – сказал бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко.
Дебют Мирошниченко в НХЛ: 2 броска, 3 хита за 10:14 против «Айлендерс» при 0:40 в большинстве