«Металлург» проведет встречу с Жафяровым в Казани 27 декабря («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Металлург Мг возможные переходы КХЛ Андрей Разин Дамир Жафяров Хоккей

«Металлург» проведет встречу с нападающим «Ак Барса» Дамиром Жафяровым.

Как сообщает «Бизнес Online», встреча должна пройти завтра, когда магнитогорский клуб прилетит в Казань на матч с «Ак Барсом». 

Ранее сообщалось, что Жафяров воспользовался пунктом о запрете на обмен в контексте перехода в «Металлург». Он не захотел играть у тренера Андрея Разина.

Вчера стало известно, что агент Дамира Жафярова подал иск в КХЛ на разрыв контракта с «Ак Барсом» по причине «дискриминации».

29-летний форвард не играет с 28 ноября.

В нынешнем сезоне Жафяров отметился 2 (1+1) баллами при полезности «плюс 1» в 16 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

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3 комментария
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Перейдет, но долго не задержится) у таких как Билл и Разин к сожалению без шансов, как оказалось(
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Да продайте уже это недоразумение хоть за полтинник кому нибудь. Помню, в футболе Рубин Зениту продал какое-то «чудо» за полтос. Сутормин вроде, или хз…
Столько разговоров… ни о ком, и ни о чём.
Ак Барс тупо попал на бабки, взяв это «чудо»
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Чтобы правильно использовать потенциал игрока или продать с выгодой прокачав статы конечно нужно присутствие тренера по хоккею. В АБ таковых нет. Ни один игрок не прогрессирует, только регрес и одна упертая истерия, паника. А ведь казалось бы не проблема, а лишь расходы
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