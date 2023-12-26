«Металлург» проведет встречу с Жафяровым в Казани 27 декабря («Бизнес Online»)

«Металлург» проведет встречу с нападающим «Ак Барса» Дамиром Жафяровым.

Как сообщает «Бизнес Online», встреча должна пройти завтра, когда магнитогорский клуб прилетит в Казань на матч с «Ак Барсом».

Ранее сообщалось, что Жафяров воспользовался пунктом о запрете на обмен в контексте перехода в « ». Он не захотел играть у тренера .

Вчера стало известно, что агент подал иск в КХЛ на разрыв контракта с « » по причине «дискриминации».

29-летний форвард не играет с 28 ноября.

В нынешнем сезоне Жафяров отметился 2 (1+1) баллами при полезности «плюс 1» в 16 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.