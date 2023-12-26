«Металлург» проведет встречу с Жафяровым в Казани 27 декабря («Бизнес Online»)
«Металлург» проведет встречу с нападающим «Ак Барса» Дамиром Жафяровым.
Как сообщает «Бизнес Online», встреча должна пройти завтра, когда магнитогорский клуб прилетит в Казань на матч с «Ак Барсом».
Ранее сообщалось, что Жафяров воспользовался пунктом о запрете на обмен в контексте перехода в «Металлург». Он не захотел играть у тренера Андрея Разина.
Вчера стало известно, что агент Дамира Жафярова подал иск в КХЛ на разрыв контракта с «Ак Барсом» по причине «дискриминации».
29-летний форвард не играет с 28 ноября.
В нынешнем сезоне Жафяров отметился 2 (1+1) баллами при полезности «плюс 1» в 16 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.
Столько разговоров… ни о ком, и ни о чём.
Ак Барс тупо попал на бабки, взяв это «чудо»