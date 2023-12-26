Разин про Жафярова: «Да что ж такое-то? Распространяющие слухи – это полные... Помягче хочется. Негодование, что СМИ больше внимания уделяют слухам, домыслам»

Андрей Разин заявил, что не понимает распространения слухов в СМИ.

– Появилась информация, что «Металлург» проведет встречу с . Были сообщения, что он не хочет играть в вашей команде. Как прокомментируете эти сообщения?

– Да что ж такое-то? Я что-то не понимаю.

Тут в игре все из рук валилось, на пресс-конференцию пришел, тут пресс-служба задает вопросы внутри команды, вы задаете вопросы о каких-то слухах.

Я что должен комментировать? Что Дамир Жафяров не хочет ко мне ехать? Мое отношение? Мое отношение: те, кто эти слухи распространяет, – это полные... Помягче хочется сказать. Это некрасиво так делать.

Смысл мне заводиться, комментировать слухи? Это люди околохоккейные, которые хотят какие-то свои проблемы решить, закидывая информацию.

Больше всего вызывает непонимание, негодование, что у нас средства массовой информации больше внимания уделяют каким-то слухам, домыслам.

Почему напрямую не прийти и не спросить у игроков «Металлурга» о внутренней кухне, о внутренней обстановке, нравится ли им работать со мной или есть какие-то проблемы?

У вас есть Подъяпольский – у него спросите, как ему работалось с Андреем Владимировичем.

Почему вы слухи-то распространяете? Иногда вообще полное удивление, что паровоз еще не приехал, а уже, блин, все знают, в каком вагоне и где красную дорожку стелить, – сказал главный тренер « » на пресс-конференции после игры против «Лады» (1:5).