Разин про Жафярова: «Да что ж такое-то? Распространяющие слухи – это полные... Помягче хочется. Негодование, что СМИ больше внимания уделяют слухам, домыслам»

Теги Ак Барс Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Дамир Жафяров Хоккей

Андрей Разин заявил, что не понимает распространения слухов в СМИ.

– Появилась информация, что «Металлург» проведет встречу с Дамиром Жафяровым. Были сообщения, что он не хочет играть в вашей команде. Как прокомментируете эти сообщения?

– Да что ж такое-то? Я что-то не понимаю.

Тут в игре все из рук валилось, на пресс-конференцию пришел, тут пресс-служба задает вопросы внутри команды, вы задаете вопросы о каких-то слухах.

Я что должен комментировать? Что Дамир Жафяров не хочет ко мне ехать? Мое отношение? Мое отношение: те, кто эти слухи распространяет, – это полные... Помягче хочется сказать. Это некрасиво так делать.

Смысл мне заводиться, комментировать слухи? Это люди околохоккейные, которые хотят какие-то свои проблемы решить, закидывая информацию.

Больше всего вызывает непонимание, негодование, что у нас средства массовой информации больше внимания уделяют каким-то слухам, домыслам.

Почему напрямую не прийти и не спросить у игроков «Металлурга» о внутренней кухне, о внутренней обстановке, нравится ли им работать со мной или есть какие-то проблемы?

У вас есть Подъяпольский – у него спросите, как ему работалось с Андреем Владимировичем.

Почему вы слухи-то распространяете? Иногда вообще полное удивление, что паровоз еще не приехал, а уже, блин, все знают, в каком вагоне и где красную дорожку стелить, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин на пресс-конференции после игры против «Лады» (1:5).

2 комментария
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быдлятина
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Нытик, можно и хоккей не смотреть чтобы понять, когда на лице тренера тупая улыбочка - счёт в пользу соперника. Так же и на пресс-конференции, вопросы бесят - проиграл.
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