Пакетт о лучшем подарке на Рождество: «В детстве родители подарили мне джерси Сакика! Я был самым счастливым ребенком»

Седрик Пакетт рассказал о лучшем подарке, полученном на Рождество.

«Мой самый лучший рождественский подарок был в детстве! Когда мои родители подарили мне джерси Джо Сакика!

Я был самым счастливым ребенком (смеется)», – сказал нападающий «Динамо» Седрик Пакетт.

Джо Сакик – чемпион мира и Олимпийских игр в составе сборной Канады. В качестве форварда «Колорадо» он выиграл два Кубка Стэнли.