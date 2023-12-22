Кудашов о буллите Пакетта: «Никакого срыва движения атаки не было, но я не знаю все правила. Здорово, что «Динамо» выиграло, уступая в движении»

Алексей Кудашов поделился мнением о победе над «Трактором».

«Динамо» выиграло со счетом 4:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата .

– Тяжелая игра для нас получилась, « » был с хорошим движением.

Начало вышло вялым, но потом нашли в себе силы и эмоции – раскочегарились. Здорово, что мы выиграли игру, уступая в движении.

– Может ли буллит Пакетта стать предметом дальнейших разбирательств?

– Честно говоря, я не знаю все правила до конца.

Если судьи общались, им передали решение по рации и гол засчитали, значит, наверное, специалисты разбираются лучше.

Я не знаю многих нюансов. Сначала обрадовался, а потом сказали, что еще не все ясно.

Думал, что отбитый буллит считается при броске или сэйве вратаря, но не более того. Как мне кажется, никакого срыва движения атаки не было.

Как сейчас конкретно трактуются правила – не знаю.

Нужно общаться с судьями и уполномоченными лицами – здесь я не компетентен, – сказал главный тренер «Динамо» .

Решающий буллит реализовал нападающий « » , но, когда хоккеист начал выполнять финт, убирая шайбу на неудобный крюк, ее, возможно, задел вратарь «Трактора» Сергей Мыльников.